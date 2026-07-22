السيطرة على حريق بمدخنة مطعم في سيدي جابر شرق الإسكندرية دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، حريقًا اندلع داخل مدخنة أحد المطاعم بمنطقة سيدي جابر على طريق الكورنيش، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بشأن بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مدخنة مطعم.

وبانتقال قوات الشرطة، يرافقها رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداد النيران إلى المطاعم والمنشآت المجاورة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، أظهر الفحص والمعاينة المبدئية أن الحريق اقتصر على مدخنة المطعم، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر إداري بالواقعة في قسم شرطة سيدي جابر، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.