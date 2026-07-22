وزير الطيران يبحث مع قيادات بوينج العالمية مستقبل أسطول مصر للطيران

- الحفني: تطوير أسطول الناقل الوطني يتم وفق رؤية استراتيجية تعزز تنافسية القطاع

- بريندان نيلسون: نعتز بشراكتنا الممتدة مع مصر للطيران ونلتزم بدعم خططها المستقبلية للتحديث والنمو

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور بريندان نيلسون، النائب الأول لرئيس شركة بوينج العالمية ورئيس بوينج جلوبال؛ لبحث مستقبل أسطول مصر للطيران وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وحضر الاجتماع أنبسي ييتبارك، نائب رئيس مبيعات وتسويق الطائرات التجارية بشركة بوينج، والطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وأيمن ثابت، رئيس قطاع التخطيط بالشركة.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الطيران المدني على توسيع شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، ودعم خطط تحديث الناقل الوطني، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران في المنطقة.

وشهد الاجتماع، استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير أسطول مصر للطيران، ومناقشة برامج الطائرات الجديدة والخطة طويلة المدى لتحديث الأسطول، بجانب متابعة الموقف التنفيذي لبرامج التسليم الحالية، وبحث البدائل المتاحة لتلبية الاحتياجات التشغيلية المستقبلية، بما يحقق التوازن بين خطط النمو، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستدامة.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات الدعم الفني والتشغيلي، وآليات التنسيق بين فرق العمل، بما يسهم في تنفيذ برامج التحديث وفق أفضل الممارسات العالمية، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة في صناعة الطيران.

وأكد "الحفني"، أن تطوير أسطول مصر للطيران يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أن قرارات تحديث الأسطول تستند إلى دراسات فنية واقتصادية دقيقة تضمن تعظيم الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية للناقل الوطني، وتحقيق الاستدامة في خطط النمو.

وأضاف أن الدولة المصرية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول المتقدمة في صناعة الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر على خريطة النقل الجوي العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور بريندان نيلسون، عن اعتزاز شركة بوينج بعلاقاتها التاريخية مع مصر للطيران، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة دعم خطط تحديث أسطول الناقل الوطني، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الفنية والتشغيلية، بما يلبي احتياجات الشركة المستقبلية ويواكب النمو المتوقع في قطاع النقل الجوي.

بدوره، أكد الطيار أحمد عادل، أن مصر للطيران تواصل تنفيذ برنامجها الطموح لتحديث الأسطول وفق رؤية مؤسسية متكاملة تراعي المتطلبات التشغيلية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع بوينج تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم خطط الشركة المستقبلية، والاستفادة من أحدث الحلول التقنية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي ختام اللقاء، استعرض الجانبان أوجه التعاون المتعلقة بمشاركة شركة بوينج في معرض العلمين الدولي للطيران 2026، بما يعكس أهمية الحدث كمنصة دولية تجمع كبار مصنعي الطيران وشركات الصناعة، وتسهم في استعراض أحدث الابتكارات، وتعزيز فرص الشراكات والاستثمارات، ودعم مكانة مصر كمحور إقليمي لصناعة النقل الجوي والطيران.