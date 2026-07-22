سمير شحاتة يعلن حل مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما ويدعو لبدء مرحلة الإصلاح

قال الناقد سمير شحاتة، رئيس اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي، إن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارا بحل مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وذلك على خلفية ما وصفه بالمخالفات التي رصدتها الوزارة.

ووجه شحاتة، الشكر للكاتب الصحفي محمد شكر، عضو مجلس إدارة الجمعية، قائلا عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إنه كان أول من كشف تلك المخالفات، واستمر في متابعتها قانونيا أمام وزارتي الثقافة والتضامن حتى انتهت، بحسب قوله، إلى صدور قرار حل مجلس الإدارة.

وأوضح أن تشكيل اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية جاء عقب قرار اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة، بعدم التصريح بإقامة الدورة الثانية والأربعين من المهرجان وتأجيلها إلى العام المقبل، مؤكدا أن هدف اللجنة منذ البداية كان إصلاح المهرجان والجمعية المنظمة له.

وأضاف أن مشروع الإصلاح الذي تبنته اللجنة تضمن حل مجلس الإدارة، وتنقية جداول العضوية، وتعديل لائحة الجمعية بما يحدد مدد رئاسة الجمعية والمهرجان، مع الفصل بين المنصبين، مشيرا إلى أن استمرار رئيس الجمعية الأمير أباظة في رئاسة الجمعية والمهرجان لمدة 14 عاما كان من بين الدوافع التي استدعت المطالبة بإجراء إصلاحات هيكلية.

واختتم شحاتة، بالدعوة إلى توحيد صفوف أعضاء الجمعية العمومية واختيار مجلس مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية، تمهيدا لاستكمال الإصلاحات واستعادة مهرجان الإسكندرية لمكانته التاريخية والفنية والثقافية.

ويأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس الجمعية الأمير أباظة أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع مساء غد الخميس، لتقديم استقالة جماعية، مبررا الدعوة بحالة الانقسام التي تشهدها الجمعية.

وأعلن عدد من أعضاء المجلس، بينهم الناقدة ناهد صلاح، والمؤلف مجدي صابر، ومدير التصوير سمير فرج، والناقدان أحمد سعد الدين وسمير فقيه، تقدمهم باستقالاتهم استجابة للدعوة.

وكانت أزمة الجمعية، قد تصاعدت خلال الأشهر الماضية على خلفية الخلافات داخل مجلس الإدارة، بالتزامن مع قرار اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة عدم التصريح بإقامة الدورة الثانية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وتأجيلها إلى عام 2027، بسبب ما وصفته بأزمات تنظيمية وخلافات إدارية داخل الجمعية المنظمة، وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة طارئة لإنقاذ المهرجان برئاسة الناقد سمير شحاتة، لإعداد تصور لإصلاح أوضاع الجمعية والمهرجان.