تنطلق مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المهرجان الصيفي على المسرح المكشوف، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، تحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

ويُفتتح المهرجان في الثامنة والنصف مساءً، بحفل يحييه الثنائي الموسيقي محمد فؤاد (بيانو)، وأحمد منيب (كمان)، على المسرح المكشوف.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال فؤاد ومنيب الخاصة التى تمزج بين الطابع الكلاسيكى الغربى والروح الشرقية فى شكل يبرز إسلوبهما الموسيقى الفريد منها أنا أقوى، عتاب، beyond pain، آخر الليل، عِنَّاب، يمكن؟، غربة، تيرا، تحليق، العاصفة، ألبوم صور، بين الموج، حان الوقت وحدك، روق، مناجاة، ضحكة.



وتضم حفلات المهرجان مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية الهادفة لتأكيد دور الأوبرا فى نشر الفنون الجادة والوصول بها إلى مختلف شرائح الجمهور.