بهاء الدين محمد يكشف تفاصيل مشاركته في ألبوم عمرو دياب الجديد

كشف الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عن تفاصيل مشاركته في ألبوم الفنان عمرو دياب المرتقب، مؤكدا أنه كتب 3 أغان ضمن الألبوم، تحمل أفكارًا جديدة اعتاد تقديمها مع "الهضبة".

وأوضح بهاء الدين محمد، عبر حسابه على مواقع فيسبوك، أن عمرو دياب قام بتلحين أغنيتين بنفسه، إحداهما كانت فكرة عرضت على أكثر من ملحن قبل أن يقرر تلحينها، بينما لحن الأغنية الثالثة الفنان شادي حسن.

وأضاف أنه لا يعلم حتى الآن مصير الأغاني داخل الألبوم، مشيرا إلى أن القرار النهائي يعود إلى عمرو دياب، واختتم رسالته بتوجيه الشكر للجمهور على اهتمامهم وسؤالهم المستمر عن الألبوم.

ويستعد الفنان عمرو دياب لطرح ألبومه الغنائي الجديد "حبيتك" الذي قام بالترويج له مؤخرا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.