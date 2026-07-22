إطلاق صافرات الإنذار في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

ودعت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.



وسبق أن وجّهت الداخلية البحرانية، أمس الثلاثاء، المواطنين والمقيمين أيضًا بالتوجه لأقرب مكان آمن، عقب إعلان إيران استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين.

وفي وقت سابق أمس، قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

ونوهت في بيان، أن «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين».

وأكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، مشيرة إلى أنها على أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فورًا.