الخارجية الإيرانية: مستعدون لمواجهة أي عمل عدائي أمريكي بقوة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، إن «الشعب الإيراني مستعد لمواجهة أي عمل عدائي أمريكي، أو انتهاك لسيادة بلاده وأمنها القومي بكل قوة».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية لا تُشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤتمر العام ومجلس الأمن فحسب، بل تكشف أيضًا عن العداء المتأصل للولايات المتحدة تجاه التقدم العلمي والتكنولوجي الإيراني».

وأشار إلى «الإعلان عن الأنشطة النووية الإيرانية بالكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات»، ذاكرا أن تركيز واشنطن المُفرط على منشأة «جبل الفأس» ليس إلا ذريعة مُختلقة للعدوان والتدمير والتخريب، حسب وصفه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستقصف «قريبا جدا» موقع جبل الفأس الواقع قرب منشأة ‌نطنز ‌الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار بالغة.

وموقع جبل الفأس ‌شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على ‌أعماق كبيرة يرجح الخبراء أنهما خارج نطاق أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية.

ويرتبط هذا الموقع بالبرنامج النووي الإيراني.

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم إلى أنفاق محفورة في أعماق جبل خلال الخريف الماضي، وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسئولين إسرائيليين وأمريكيين.

وبحسب الصحيفة، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بهذه التقديرات، مشيرة إلى أن أجهزة الطرد المركزي نُقلت إلى موقع يُعرف باسم «جبل بيكاكس»، أو «جبل الفأس» داخل إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو 2025، وشهدت ضربات أمريكية وإسرائيلية مكثفة على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية الثلاث.