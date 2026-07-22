الخارجية الفلسطينية تدين إعلان ناورو نيتها افتتاح سفارة لدى إسرائيل في القدس المحتلة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، إعلان مجلس وزراء ناورو، اليوم الأربعاء، عن نية حكومتهم افتتاح سفارة لناورو لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذا القرار اعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، حكومة ناورو إلى عدم الانجرار خلف قرارات سلطات الاحتلال، ومخالفة حقوق الشعب الفلسطيني، وقرارات الأمم المتحدة، إذ أن جميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة «باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها»، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت الوزارة أن أي اعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، أو نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها، يمثل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قراري مجلس الامن 476، و478، وتقويضا للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتشجيع لسلطات الاحتلال على مواصلة جرائمها، وسياساتها الاستعمارية.

وطالبت الوزارة حكومة ناورو بإعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يحفظ فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت أهمية وقوف المنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة أمام مسئولياتها بهذا الخصوص، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة تلك المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس.

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، اعتزام دولة ناورو افتتاح سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف أن سفارة ناورو ستكون العاشرة في القدس، والخامسة منذ توليه منصبه (في نوفمبر 2024)، بعد توصله الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مع وزير خارجية كولومبيا المعين حديثا بشأن خطوة مماثلة.

وناورو جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، وتبلغ مساحتها 21 كيلومترا مربعا، ويقطنها نحو 12 ألف نسمة. وتُعد من أصغر الدول في العالم.

وتوجد في القدس حاليًا سفارات للولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وفيجي وما يسمى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي غير المعترف به دوليا.

فيما تعارض الغالبية العظمى من دول العالم افتتاح سفارات لها في القدس المحتلة.