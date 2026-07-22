وكالة أوروبية توصي بتجنب الطيران في أجواء الأردن وسط استمرار الهجمات

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أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران اليوم الأربعاء، شركات ‌الخطوط الجوية بعدم تسيير رحلات عبر المجال الجوي للأردن، وذلك في ظل تعرض المملكة -إلى ⁠جانب حلفاء آخرين للولايات المتحدة في منطقة الخليج- لهجمات إيرانية وسط تجدد الصراع.

وذكرت الوكالة في بيان أن «الوضع الأمني شهد تدهورا سريعا منذ ‌منتصف ⁠شهر يوليو 2026، مع تزايد مستمر في العمليات العسكرية التي تؤثر ⁠على المجال الجوي الأردني».

وبحسب «رويترز»، توصي الوكالة بالفعل شركات الطيران بتجنب ⁠المجال الجوي لكل من البحرين والكويت ⁠وقطر والإمارات وإيران والعراق ولبنان.

وفي وقت سابق، صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، صباح الأربعاء، أربع طائرات مسيّرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة.

وأوضح المصدر أنه لم تسفر عن عملية الاعتراض والإسقاط أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معه وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

كما صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت، الأربعاء، 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني.

وأوضح المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض، وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها.