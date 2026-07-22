 الرئيس الفنزويلي السابق مادورو يمثل مجددا أمام المحكمة بنيويورك في جلسة تتعلق بقضية الاتجار بالمخدرات - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يوليه 2026 5:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفنزويلي السابق مادورو يمثل مجددا أمام المحكمة بنيويورك في جلسة تتعلق بقضية الاتجار بالمخدرات

أب
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 4:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 4:36 م

من المقرر أن يمثل نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي السابق مجددا أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، برفقة فريق دفاعه، حيث يُتوقع أن يواصل الاعتراض على العملية العسكرية الأمريكية التي أطاحت به من السلطة ونقلته إلى نيويورك لمواجهة اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

ويُحتجز مادورو، البالغ من العمر 63 عاما، وزوجته سيليا فلوريس، البالغة 69 عاما، في سجن ببروكلين منذ اعتقالهما من جانب القوات الأمريكية من منزلهما في كاراكاس خلال مداهمة خاطفة نُفذت في منتصف الليل ونقلتهما إلى نيويورك في أوائل يناير الماضي.

وقد دفع كلاهما ببراءتهما. ومن الممكن أن يواجها عقوبة السجن المؤبد في حال اقتنعت هيئة المحلفين بأنهما كانا جزءا من مؤامرة لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

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