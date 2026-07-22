الأمانة العامة للجامعة العربية تدين الدعوات التحريضية لاقتحام المسجد الأقصى

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة- بأشد العبارات الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع ما يسمى بـ”ذكرى خراب الهيكل”، باعتبارها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ومساساً بحرمة المقدسات الإسلامية.

وأكدت الأمانة العامة في بيان أن هذه الدعوات، وما قد يرافقها من إجراءات وممارسات توفر لها سلطات الاحتلال الحماية، تمثل امتداداً لسياسات إسرائيلية ممنهجة تستهدف فرض وقائع غير قانونية في القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحملت الأمانة العامة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، محذرةً من آثارها الخطيرة على الأمن والاستقرار، وتقويضها لفرص تحقيق السلام.

ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة واليونسكو، إلى الوفاء بمسئولياته القانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المسجد الأقصى المبارك، وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما جددت الأمانة العامة تأكيد موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.