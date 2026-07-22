ترامب: سنقصف جسرا أو محطة طاقة إيرانية مع كل هجوم على السفن في هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستقصف أو تدمر جسرًا أو محطة طاقة إيرانية، في كل مرة تُطلق فيها النار على السفن بمضيق هرمز.

وأضاف خلال بيان نُشر على صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «من الآن فصاعداً، وفي أي وقت تطلق فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز فإن الولايات المتحدة ستقوم بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة توليد كهرباء واحدة، بما في ذلك تلك الموجودة بجوار العاصمة طهران أو داخلها».

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصاعد حدة التوترات بين أمريكا وإيران، وقيام الأخيرة باستهداف السفن العابرة من مضيق هرمز، بالإضافة إلى عدد من الدول الخليجية.

ومنذ قرابة أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على إيران، وترد الأخيرة بهجمات على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.



ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.



لكن ترامب أعلن في 8 يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.