سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انخفضت أغلب مؤشرات أسواق المال الرئيسية للبورصات العربية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، فقد هبطت مؤشرات بورصة مصر والإمارات والكويت، فيما ارتفع مؤشر تاسي السعودي.

* وجاء أداء المؤشرات كما يلي:

- البورصة المصرية

تراجعت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بعد جلستين من المكاسب، لكن بخسائر محدودة للغاية، إذ أغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" منخفضا، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 53931 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 12.6 مليار جنيه.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة كاتاليست بارتنرز ميدل إيست مرتفعا بنسبة 18% ليغلق عند 21.48 جنيه، بينما تصدر سهم مجموعة النعيم العقارية القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 3.57%، ليسجل 17.55 جنيه.

- السوق الكويتية

تراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت، بختام تعاملات اليوم، بنسبة 0.12% عند مستوى 9029 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 57 مليون دينار.

وجاء سهم شركة ترولي في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.51% ليغلق عند 939 فلسا كويتيا، بينما تصدر سهم شركة ميزان قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 1.62% ليغلق عند 1.090 دينارا.

- سوق دبي المالي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي على تراجع أيضا بنسبة 0.46% عند مستوى 5785 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 402 مليون درهم.

وجاء سهم الأسمنت الوطنية فى مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم بنسبة 6.59 % ليغلق عند 4.53 درهم، فيما تصدر سهم بي إتش إم كابيتال خلال قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 4.90%، ليسجل 0.97 درهم.

- سوق أبو ظبي المالي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنسبة 0.13 % عند مستوى 9771 نقطة، بتداولات بلغت 809 ملايين درهم.

وقاد سهم بنك الاستثمار قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، بنسبة 3.57%، مغلقا عند 0.02 درهم، فيما تصدر سهم شركة فينكس جروب قائمة الأسهم الخاسرة خلال جلسة اليوم، منخفضا بنسبة 4.18%، ليسجل 2.98 درهم.

- بورصة السعودية

بينما خالف المؤشر الرئيسي "تاسي" الأداء العام للبورصات العربية، وارتفع خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.72% ليصل إلى 10775 نقطة، بتداولات بلغت 3.7 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة رؤوم التجارية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.72 % ليغلق عند 79 ريال، وفي المقابل جاء سهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة على قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 9.9% ليغلق عند مستوى 198.90 ريال.