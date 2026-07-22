بلغاريا توافق على استضافة طائرات تزود بالوقود أمريكية رغم تحذير إيران

وافق البرلمان البلغاري اليوم الأربعاء، على التمركز المؤقت لطائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة بيزمر العسكرية، رغم تحذير إيران من أن هذه الخطوة ستكون تواطؤا في "العدوان وجرائم الحرب"، وهو اتهام رفضته صوفيا.
وقال وزير الدفاع ديميتار ستويانوف أمام نواب البرلمان: "لن يجري نشر أي أنظمة أسلحة هجومية من أي نوع على الأراضي البلغارية. التمركز المؤقت لا يجعل صوفيا طرفا في العمليات العسكرية"، وفقاً لوكالة رويترز.
وأضاف ستويانوف أن واشنطن تعهدت بالحد من المخاطر التي تهدد أمننا القومي".
كان رؤساء بلديات خمس مدن قريبة من قاعدة بيزمر، التي تبعد 260 كيلومترا جنوب شرقي صوفيا، قدموا شكاوى بشأن الخطة مشيرين إلى مخاوف أمنية.
ووافقت أغلبية 136 صوتا مقابل 13 معارضا على مقترح الحكومة السماح بتمركز ثماني طائرات من طراز كيه.سي-135 على أراضي الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مع امتناع عضوين في البرلمان عن التصويت.
وقال ستويانوف إن واشنطن طلبت الأسبوع الماضي نشر الطائرات، وما يصل إلى 250 فردا عسكريا، في الفترة من 24 يوليو إلى أول أكتوبر في إطار اتفاقية تنظم الاستخدام المشترك للمنشآت العسكرية.
وأضاف: "لا تتخذ بلغاريا أي إجراءات عدائية ضد أي دولة أخرى. نفي بالتزاماتنا التعاقدية مع الولايات المتحدة".
وأثارت الخطة تنديدات أمس الثلاثاء من إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الذي حذر من السماح للولايات المتحدة باستخدام الأراضي البلغارية في عمليات عسكرية ضد إيران، معتبرا أن ذلك سيجعل صوفيا "من شركاء المعتدين ومنتهكي القانون".
وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما مع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم توقيعه منذ شهر واحد، مما زاد من خطر العودة إلى حرب شاملة.