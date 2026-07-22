بلغاريا توافق على استضافة طائرات تزود بالوقود أمريكية رغم تحذير إيران

وافق البرلمان البلغاري اليوم الأربعاء، على التمركز المؤقت لطائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة بيزمر ​العسكرية، رغم تحذير إيران من أن هذه الخطوة ستكون تواطؤا في "العدوان ‌وجرائم الحرب"، وهو اتهام رفضته صوفيا.

وقال وزير الدفاع ديميتار ستويانوف أمام نواب البرلمان: "لن يجري نشر أي أنظمة أسلحة هجومية من أي نوع على الأراضي البلغارية. ​التمركز المؤقت لا يجعل صوفيا طرفا في العمليات العسكرية"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف ​ستويانوف أن واشنطن تعهدت بالحد من المخاطر التي تهدد أمننا ⁠القومي".

كان رؤساء بلديات خمس مدن قريبة من قاعدة بيزمر، ​التي تبعد 260 كيلومترا جنوب شرقي صوفيا، قدموا شكاوى بشأن الخطة ​مشيرين إلى مخاوف أمنية.

ووافقت أغلبية 136 صوتا مقابل 13 معارضا على مقترح الحكومة السماح بتمركز ثماني طائرات من طراز كيه.سي-135 على أراضي الدولة العضو في الاتحاد ​الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مع امتناع عضوين في البرلمان عن التصويت.

وقال ​ستويانوف إن واشنطن طلبت الأسبوع الماضي نشر الطائرات، وما يصل إلى 250 فردا ‌عسكريا، ⁠في الفترة من 24 يوليو إلى أول أكتوبر في إطار اتفاقية تنظم الاستخدام المشترك للمنشآت العسكرية.

وأضاف: "لا تتخذ بلغاريا أي إجراءات عدائية ضد أي دولة أخرى. نفي بالتزاماتنا التعاقدية مع الولايات ​المتحدة".

وأثارت الخطة تنديدات ​أمس الثلاثاء من ⁠إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الذي حذر من السماح للولايات المتحدة باستخدام الأراضي البلغارية ​في عمليات عسكرية ضد إيران، معتبرا أن ذلك سيجعل ​صوفيا "من ⁠شركاء المعتدين ومنتهكي القانون".

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما مع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم توقيعه منذ شهر واحد، مما زاد ⁠من خطر ​العودة إلى حرب شاملة.