تسنيم: هجوم صاروخي أمريكي على جزيرة لاراك المطلة على مضيق هرمز

أفادت وكالة أنباء «تسنيم»، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بوقوع هجوم أمريكي صاروخي على جزيرة لاراك المطلة على مضيق هرمز.



ووفق ما نشرته الوكالة، فإن الجزيرة تعرضت للهجوم في تمام الساعة 2 و48 دقيقة ظهرًا، وبحسب أقوال السكان المحليين، سُمع دوي انفجار قوي في محيطها.



وأكدت الوكالة أن السلطات المختصة تُجري حاليًا تقييمًا لأبعاد هذا الهجوم، وموقع الارتطام، وحجم الأضرار المحتملة.

ومنذ قرابة أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على إيران، وترد الأخيرة بهجمات على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن ترامب أعلن في 8 يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.