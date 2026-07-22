وزير الخارجية الأمريكي يعلق على تقارير الاتفاق مع السعودية على برنامج نووي

رفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الكشف عن تفاصيل بشأن تقارير أفادت هذا الأسبوع، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وافقت على إبرام اتفاق نووي مدني شامل مع الرياض.

وصرح روبيو، للصحفيين الأربعاء، بأنه «اطلع على التقارير ذاتها هذا الصباح»، لكنه أحجم عن تقديم توضيح بشأن الاتفاق المزعوم.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد في مانيلا بالفلبين: «سأترك لمسئولي البيت الأبيض مهمة إصدار بيان رسمي بشأن أي شيء يتعلق بهذا الأمر».

وأضاف وزير الخارجية: «عندما يكون هناك ما يستدعي القول، سنعلن ذلك عبر القنوات الرسمية».

وأفادت شبكة CNN خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن البيت الأبيض وافق مبدئيًا، على السماح للمملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم دون الخضوع لضمانات دولية تهدف إلى الحد من تطوير الأسلحة النووية، وذلك استنادًا إلى مصادر مطلعة على الأمر ووثائق اطلعت عليها الشبكة. وكان هذا الاتفاق بانتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت متأخر من الثلاثاء، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتفاق سيُعلن عنه الأربعاء نقلًا عن مسئولين أمريكيين لم تسمهم. في حين أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن ترامب قد وافق رسميًا على الاتفاق.