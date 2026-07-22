وزراء خارجية الهند وأمريكا وأستراليا واليابان يجتمعون في الفلبين لبحث النفوذ الصيني في المنطقة

التقى وزراء خارجية الهند والولايات المتحدة وأستراليا واليابان في الفلبين اليوم الأربعاء، في ظل مراقبة النفوذ الصيني في المنطقة،متعهدين بالعمل للحفاظ على استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما شددوا على دعم رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان).

وحضر اجتماع وزراء خارجية الحوار الأمني الرباعي(كواد) في مانيلا وزير الشؤون الخارجية الهندي، إس.جايشانكار ونظراؤه الأمريكي ماركو روبيو والأسترالية بيني وونج والياباني توشيميتسو موتيجي، حسب صحيفة إنديان إكسبرس اليوم الأربعاء.

وبعد الاجتماع، كتب جايشانكار على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "نسعد بالمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الحوار الأمني الرباعي في مانيلا. واستعرضنا المشهد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وناقشنا التطورات الأخيرة.وتابعنا نتائج اجتماع نيودلهي الأخيرة. ونلتزم بمنطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ مع اعتراف بمركزية آسيان".

وقال روبيو إن أمريكا والهند وأستراليا واليابان تتشارك رؤية لمنطقة المحيطين الهندي الهادئ حرة ومفتوحة، على أساس سيادة القانون والسيادة ووحدة الأراضي. لا يزال الحوار الأمني الرباعي يمثل أولوية وسنلتقي مجددا في وقت لاحق هذا العام".

يأتي بيان روبيو في وقت، يراقب فيه الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرون في المنطقة، بما في ذلك بكين عن كثب التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحوار الأمني الرباعي.

وفي ظل تواصل بين أمريكا والصين من جانب والتقلب في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن من الجانب الآخر، يبدو أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن قمة زعماء الحوار الأمني الرباعي في نيودلهي هذا العام. وتهدف زيارة روبيو في مايو، والتي أعقبها اجتماع ماميلا إلى تبديد المخاوف بشأن جدوى الحوار الأمني الرباعي.

وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية كواد مجددا على التزامهم بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وأعربوا عن دعمهم القوي للوحدة والمركزية من جانب آسيان. وأضاف "استثمرنا بعمق في نجاح المنطقة وفي التعاون مع آسيان ودولها الأعضاء".