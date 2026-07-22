سعر برميل النفط يتجاوز مجددا عتبة 95 دولارا

واصل سعر النفط مكاسبه بعدما قلل الرئيس دونالد ترامب، من احتمال إجراء محادثات مع إيران في الأجل القريب، بينما هدد بشن ضربات أوسع نطاقًا، في وقت امتدت المخاطر التي تهدد الإمدادات العالمية إلى ما وراء الشرق الأوسط وصولًا إلى البحر الأسود.

وبحسب وكالة «بلومبرج»، ارتفع سعر مزيج «برنت» ليتجاوز 95 دولارًا للبرميل، مسجلًا صعودًا لليوم الرابع، وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط فوق 88 دولارًا.

وتعهد ترامب، بالرد إذا عطل المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران في اليمن حركة الشحن في البحر الأحمر، وكرر تهديداته بتوجيه ضربة قريبًا إلى جبل الفأس، وهو ما يُعتقد أنه يضم موقعًا نوويًا سريًا.

ونفذ الجيش الأمريكي هجمات على إيران لليوم الحادي عشر على التوالي، في محاولة لإضعاف قدرات البلاد على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، التي أضافت أن الممر المائي لا يزال مفتوحًا، رغم الاعتداءات الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط هذا الشهر مع تصعيد الولايات المتحدة وإيران الأعمال العدائية في أنحاء الشرق الأوسط، فيما تعرضت ثلاث ناقلات لهجمات خلال الأيام الماضية في مضيق هرمز قرب عُمان.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إن إيران «تريد بشدة أن تجتمع»، مضيفًا أن الولايات المتحدة ليست مهتمة. ورفضت طهران المزاعم بأنها تسعى إلى إجراء محادثات. وتأرجحت أسعار الخام مرارًا تبعًا لاحتمالات التصعيد والتهدئة.

وقد يتجاوز خام «برنت» 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام، إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط وتراجعت المخزونات التجارية في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بدرجة أكبر، وفقًا لمذكرة صادرة عن «برنستين».

كما أشارت «جولدمان ساكس غروب» إلى احتمال عودة الأسعار إلى مستويات من ثلاثة أرقام، رغم أن ذلك ليس السيناريو الأساسي للبنك.