لافروف: دوائر سياسية في إيران قد تظهر معارضة للتخلي عن تطوير الأسلحة النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الهجمات التي تعرضت لها إيران قد تدفع بعض الدوائر السياسية داخلها إلى معارضة التخلي عن أي بُعد عسكري في برنامجها النووي.



حسبما أفادت وكالة «سبوتنك»، اعتبر لافروف أن التطورات الأخيرة قد تعزز قناعة بعض الدول بأن امتلاك السلاح النووي يمثل ضمانة للاستقلال والأمن.



وأضاف أن هذا التوجه يُعد، من وجهة نظره، إحدى النتائج غير المقصودة للسياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها، والتي قال إنها تهدف إلى الحفاظ على هيمنتهم على الساحة الدولية.



وسبق أن حذرت إيران الولايات المتحدة الأمريكية في بيان صدر عن، مقر «خاتم الأنبياء» المركزي، الجهة المسؤولة عن إدارة الحرب داخل القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، من مهاجمة منشآتها النووية، وقالت إنها ستعد أي خطوة من هذا النوع توسيعا لنطاق الحرب في المنطقة.



وأمس الثلاثاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربة «قريبا» على موقع قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران.



ومنذ قرابة أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على إيران، وترد الأخيرة بهجمات على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.



ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.



لكن ترامب أعلن في 8 يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.