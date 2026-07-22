وفاة الفنان محمد الشرشابي

أعلنت الفنانة شادية حسني وفاة زوجها الفنان محمد الشرشابي بعد صراع مع المرض.

وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا زوجي الحبيب الغالي الفنان القدير محمد الشرشابي، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال وأسكنه الفردوس الأعلى إن شاء الله".

يذكر أن الفنان محمد الشرشابي عمل في بداية مشواره مع شركة والت ديزني في فيلم 101 Dalmatians في دور الكلب داني، حيث كان أول دور يقوم بأدائه في أفلام ديزني، قام من بعدها بأدوار كثيرة في العديد من أفلام ومسلسلات ديزني. عمل فيه فيلم الإرهاب والكباب، و فيلم الجزيرة 2، ومسلسل الزيني بركات، ومسلسل الوسية، و مسلسل فيفا أطاطا.