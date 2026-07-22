تامر حسني يطرح ألبومه «مش هتكرر» حصريا عبر «أنغامي»

طرح الفنان تامر حسني ألبومه الجديد "مش هتكرر"، منذ قليل، حصريا عبر منصة "أنغامي" الموسيقية، على أن يتم إتاحته لاحقا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وبضم ألبوم تامر حسني الجديد 14 أغنية متنوعة، هي: "بنت مين"، و"وش الخير"، و"يا خسارتنا"، و"ما تيجي"، و"ماتمشيش"، و"بعيش على الذكرى"، و"دهب قشرة "، و"متأثر بغيابه"، و"اتحامى فيا"، و"مولعينها"، و"عايزك توعديني"، و"قال فاكريني"، و"مش هتكرر"، و"في القلب انت".

ويتعاون تامر حسني في ألبومه مع عدد من أبرز الشعراء الأغاني، وهم أمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد المالكي، ومصطفى ناصر، ومصطفى حدوتة، ومحمد القاياتي. أما من الملحنين فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وبلال سرور، وكريم محسن. فيما قام بتوزيع الألبوم كلا من عادل حقي، وجلال فهمي، والنابلسي، وجلال الحمداوي، وشريف مكاوي، وخالد نبيل، وأحمد عبد السلام، ويحيى يوسف، وكلوبكس، وإلهامي دهيمة، وأحمد حسام.