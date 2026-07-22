قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تُعد أكثر دول العالم امتلاكًا لحضانات الأطفال مقارنة بعدد السكان، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع معدلات الولادة القيصرية، والتي تصل إلى 73% من إجمالي الولادات في مصر.

وأوضح "عبد الغفار" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أن الطفل الذي يولد بعملية قيصرية قد يولد قبل موعده أو يكون غير مكتمل النمو، ما قد يستدعي دخوله إلى الحضانة، مؤكدًا على أن ارتفاع نسبة الولادات القيصرية ليس أمرًا يُسعد أي مسئول، بل يمثل تحديًا تعمل الوزارة على مواجهته.

وتابع أن الوزارة تعمل على إعداد دبلومة وتدريب الكوادر الطبية على دعم وتشجيع الولادة الطبيعية، موضحًا أن معدلات الولادة القيصرية ارتفعت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل 15 عامًا، نتيجة انتشار اعتقاد لدى البعض بأن الولادة القيصرية أسهل وأسرع وأقل ألمًا.

وأضاف أن الولادة الطبيعية قد تستغرق وقتًا طويلًا، خاصة في حالة الولادة الأولى، التي يمكن أن تمتد إلى 24 ساعة أو أكثر، فجزء من المسئولية يقع على عاتق المنظومة الصحية، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بإتاحة الولادات الأولى الطبيعية مجانًا في مستشفيات وزارة الصحة.

وأكد على أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على ملف خفض معدلات الولادة القيصرية، مع تطبيق آليات للمحاسبة بالنسبة للولادات القيصرية غير المبررة والمتابعة، لافتًا إلى أن نحو 65% من إجمالي الولادات في مصر تتم داخل القطاع الخاص.