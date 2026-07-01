مسئول بالآثار يوضح أسباب انتشار خفافيش بسقف مجموعة السلطان الظاهر الأثرية

علق الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الصور المتداولة لأعداد من الخفافيش المعلقة بالسقف الأثري لمجموعة السلطان الظاهر برقوق بشارع المعز الأثري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، إنَّ مجموعة الظاهر برقوق تعد إحدى أشهر المجموعات الأثرية الموجودة في شارع المعز بالقاهرة.

وأضاف أن هذه المجموعة تعود للقرن الثاني هجريًّا والـ14 ميلاديًّا، موضحًا أن الخفافيش تتجمع في المكان وقت الظلام الدامس، وأكد أن الوزارة تُجري صيانة دورية لهذا الموقع كل ثلاثة أشهر لا سيما لمواجهة تجمعات الخفافيش.

وأوضح أن أخر مرة لإجراء هذه الأعمال كانت في شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم إجراء عملية صيانة أخرى في شهر يوليو الجاري.

ولفت إلى أن هناك زيارة مهمة ستكون في شارع المعز وبخاصة في مجموعة الظاهر برقوق ما استدعى توقُّف الأعمال، مؤكدا أنّ عددًا من العاملين المختصين توجهوا للموقع وتبين الحاجة إلى توفير مصدر إضاءة بشكل مستمر.

ونوه بأن هناك مشروعًا لإضاءة الموقع وسيتم العمل على تنفيذه بدءًا من الغد، بما يضمن وجود إضاءة مستمرة ومن ثم منع أي وجود للخفافيش، لافتًا إلى إجراء عملية تبخير كل ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من المشروع المتكامل الذي يضمن توفر الإضاءة باستمرار .

وأفاد بأن هناك صحنًا مكشوفًا في المجموعة يتسبب في دخول الطيور والخفافيش إلى المكان، مؤكدًا أنه سيتم وضع شبكة بعد الانتهاء من الزيارة بما يغلق الصحن المكشوف بما يضمن منع أي طائر أو خفاش من الدخول.

https://x.com/mbcmasr/status/2079663607877353693?s=20