خالد عبد الغفار يكشف تجربة شخصية مع ولادة ابنته في أمريكا: لم يسمحوا لها بالقيصرية إلا لسبب طبي

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تجربة شخصية مر بها خلال ولادة ابنته إنجي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو 15 سنة، مؤكدًا على أن الأطباء هناك لم يسمحوا بإجراء الولادة القيصرية بناءً على رغبة الأم، وإنما وفقًا للحاجة الطبية فقط.

وقال "عبد الغفار" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الثلاثاء، إنه كان موجودًا في الولايات المتحدة برفقة زوجته، مع ابنته، موضحًا أنه عندما أخبر الطبيب برغبة ابنته في الولادة القيصرية، أبلغه بأن القرار لا يُتخذ بناءً على طلب المريضة، وإنما وفقًا للرؤية الطبية فقط، حيث إنهم لم يسمحوا لها بالقيصرية إلا لسبب طبي.

وأضاف أن الفريق الطبي ظل مع ابنته لنحو 24 ساعة أو أكثر حتى تتم الولادة، مشيرًا إلى أن من تولت عملية الولادة في النهاية كانت «القابلة» أو «الداية» بمفهومها القديم.

وتطرق إلى الانتقادات التي يتعرض لها المسئولون في العمل العام، قائلًا: "اتقال أن معنديش ثقة أن بناته يولدوا في مصر"، وهو على غير الحقيقة، مؤكدًا على أن العمل العام بطبيعته يعرّض صاحبه دائمًا للاتهامات.

وأردف أن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما تتضمن الانتقادات إهانات شخصية، مضيفًا أن بعض التصريحات قد يتم اجتزاؤها من سياقها، قائلاً: "نحن نحتسب هذا كله في ميزان حسناتنا".