مروان بابلو وليجي سي يستعدان لإحياء حفل صيفي ضخم في العلمين الجديدة

أعلن القائمون على حفل نجمي الراب مروان بابلو وليجي سي نفاد جميع تذاكر الحجز المبكر (Early Bird)، مع طرح دفعة جديدة من التذاكر (Wave 1) لاستيعاب الإقبال الجماهيري، وذلك قبل الحفل المقرر إقامته يوم الخميس 23 يوليو الجاري بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد شباك التذاكر إقبالًا كثيفًا فور طرح الموجة الأولى (Wave 1) بالأسعار الجديدة، وذلك بعد نفاد تذاكر فئة VIP خلال ساعات، ما دفع الجهة المنظمة إلى الإعلان عن طرح الموجة الثانية (Wave 2) من التذاكر.

ويجتمع مروان بابلو وليجي سي في حفل يقدمان خلاله مجموعة من أشهر أغانيهما التي تصدرت قوائم التريند، إلى جانب مفاجآت حصرية أُعدت خصيصًا لأجواء الصيف وجمهور العلمين.