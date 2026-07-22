مباحث الفيوم تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان مسنة بطامية

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان ربة منزل تبلغ من العمر 67 عامًا داخل أرض زراعية بعزبة الباشا التابعة لقرية فانوس بمركز طامية، في واقعة يُشتبه في وجود شبهة جنائية.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان سيدة داخل أرض زراعية بعزبة الباشا التابعة لقرية فانوس بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وشُكل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، والعقيد محمد ثروت، مفتش مباحث مركز شرطة طامية، للوقوف على ملابسات الواقعة وسرعة كشف غموضها.

وكشفت المعاينة، التي أجراها المقدم محمد عشري، رئيس مباحث مركز شرطة طامية، بمعاونة النقيب محمد البوشي، معاون المباحث، أن الجثمان يعود لسيدة تُدعى نجاح عبد المنعم، تبلغ من العمر 67 عامًا، وتبين وجود آثار حول الرقبة يُشتبه في أنها ناجمة عن تعرضها للخنق، ما عزز الاشتباه في وجود شبهة جنائية.

وكثفت أجهزة البحث الجنائي جهودها لفحص كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال ذوي المتوفاة والمحيطين بها، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكبها وضبطه.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.