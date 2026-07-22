قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار المزوعات الصيفية، ومنها: الطماطم، والبصل، والفلفل، وغيرهم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «كل الأصناف الصيفية اللي هي المعتادة اللي المواطن بيستهدفها اللي هي الأكثر شيوعًا بين الناس فيها انخفاض».



وردّ على ما أُثير حول ارتفاع أسعار المانجا، لافتا إلى تعدد أصنافها، وأن الأكثر شيوعًا منها بين المواطنين تتراوح أسعاره بين 35 و45 جنيهًا في أسواق التجزئة.



وأشار إلى وجود بعض الأصناف مرتفعة السعر، ومنها العويس والفص، نظرًا لمحدودية كمياتها وزيادة الطلب عليها، معلقًا: «دي أسعار بتبقى أسعار فعلًا غالية ومش في الموسم دا بس في كل موسم حتى لو كانت المانجا فيها أسعار متدنية».



وتطرق إلى أسباب ارتفاع أسعار الليمون، والذي يحدث في الفترة نفسها من كل عام، نتيجة لقيام المزراعين بقص الأشجار بهدف زيادة إنتاجياتها.



وأكمل: «في الوقت دا في كل عام بيحصل تدني في الشجر علشان خاطر أصحاب المزراع بيقصوا الشجر على أساس يبقى ينتج أكتر مما كان عليه والفترة دي هي فترة الترجيعة بتاعت الليمون».



وتوقع انخفاض أسعار الليمون خلال الفترة المقبة، بدءًا من أغسطس، مع انطلاق مواسم محافظات الصعيد، والبحيرة.



واختتم قائلًا: «إحنا بنأكد على إن كل المحاصيل الزراعية الصيفية اللي هي أكثر شيوعًا بين الناس.. أنا بأكد على السلع الاستراتيجية اللي مفيش مائدة مصرية تقدر تستغنى عنها الصبح دي في متناول كل مواطن مصري».