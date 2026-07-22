مصرع طفل صعقًا بالكهرباء من غسالة داخل منزل أسرته في سمالوط بالمنيا

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بقرية أبو طهير التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، إثر تعرضه لصعق كهربائي من غسالة داخل منزل أسرته أثناء لهوه.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بمصرع الطفل سيف فراج أبو شوال، 4 سنوات، والمقيم بقرية أبو طهير، إثر تعرضه لصعق كهربائي بعد ملامسته الغسالة أثناء اللهو، ما أدى إلى وفاته في الحال، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأهالي القرية.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة.

وقررت النيابة العامة انتداب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وأوضح تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو صدمة عصبية ناتجة عن صعق كهربائي، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية، وأن الإصابات تتفق مع رواية تعرض الطفل للصعق الكهربائي أثناء ملامسته الغسالة داخل المنزل.

كما صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال المناظرة والكشف الطبي، وكلفت جهات البحث باستكمال التحريات حول الواقعة.