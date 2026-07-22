فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق ضخم في جبل الناظور شمال تونس

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تكافح فرق الإطفاء للسيطرة نهائيا على حريق ضخم اندلع منذ ظهر أمس الثلاثاء في جبل الناظور بسواحل ولاية بنزرت شمال تونس.

وامتد الحريق في الجبل الواقع بين بلدتي "رفراف" و"غار الملح" على مساحات واسعة في الغابات في ظل موجة حر شديدة تشهدها تونس ولامست قرابة الخمسين درجة.

وتجتذب المنطقة آلاف المصطافين يوميا في الصيف، الى شواطئها الذهبية.

وأعلنت السلطات الجهوية في ولاية بنزرت عن تفعيل "المخطط الأخضر" للإنقاذ، الذي يعني التعبئة العامة للجهود والإمكانيات للتدخل.

وأظهرت مقاطع فيديو ليل الثلاثاء/ الأربعاء مشاهد مرعبة لانتشار ألسنة النيران التي وصلت إلى مسافة قريبة من المناطق السكنية وألحقت أضرارا بعدد من المطاعم المطلة على البحر.

وأعلنت ولاية بنزرت عن إجلاء ثماني نساء وستة رضع وإيوائهم في مركز مؤقت طوال الليل.

وأمكن لفرق الإطفاء المسنودة من الجيش ومروحيات عسكرية، من السيطرة على أغلب المساحات لكن لا تزال الجهود مستمرة صباح اليوم لإخماد بعض الجيوب ومنع تجدد الحرائق مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

ولم تعلن السلطات بعد عن المساحات المتضررة من الحريق.

وتخسر تونس آلاف الهكتارات من المساحات الغابية سنويا بسبب الحرائق وارتفاع درجات الحرارة تحت وطأة التغير المناخي.