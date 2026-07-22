رئيس الوزراء العراقي يزور إيران غدا

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، سيتوجه يوم غد الخميس، إلى إيران في زيارة رسمية، مؤكدًا أن الحديث عن تحديد موعد لزيارة رسمية إلى سوريا ما يزال مبكرًا.

وبحسب ما نشرته وكالة «شفق نيوز» قال العبودي، في مؤتمر صحفي، إن الزيارة ستشهد بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، ولا سيما التعاون في مجالي الطاقة والزراعة، إلى جانب مناقشة التطورات في المنطقة.

وأضاف أن العراق بات يحظى باهتمام دول المنطقة والعالم، بفضل مواقفه الاستراتيجية وعدم انخراطه في الصراعات، مؤكدًا أن الحكومة تنتهج سياسة الانفتاح على جميع الدول، وأن زيارة واشنطن أسفرت عن توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وأشار العبودي، إلى أن وفدًا حكوميًا سيجتمع مع الجانب الإيراني لمناقشة ملف الطاقة، ولا سيما استمرار ضخ الغاز الإيراني المورد إلى العراق.

وأوضح أن الزيدي سيزور تركيا نهاية الشهر الجاري على رأس وفد رفيع المستوى لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها ملف المياه، قائلًا إن العراق يواصل طرح مبادرات دبلوماسية لإيقاف الحرب خلال مختلف زياراته الخارجية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، نوه أنه لم يُحدد حتى الآن موعد رسمي لزيارة الزيدي إلى دمشق، مؤكدًا أن العراق منفتح على الجميع، إلا أن تحديد موعد الزيارة ما يزال مبكرًا.

وفي سياق متصل، شدد العبودي، على أن حصر السلاح بيد الدولة شأن سيادي عراقي، ويُنفذ ضمن البرنامج الحكومي ويشمل العراقيين فقط.