وزير الخارجية السعودي يدعو إلى حلول سياسية دائمة بدل الاكتفاء بخفض التصعيد

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز الحوار والدبلوماسية والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار الدائم لا يمكن أن يعتمد على القوة العسكرية، وإنما على حلول سياسية ودبلوماسية مستدامة تعالج جذور الأزمات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإن تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال مشاركته، عبر الاتصال المرئي، في الدورة 16 لملتقى الخليج للأبحاث، المنعقد في مدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة.

وأوضح أن التطورات الأخيرة كشفت حجم تأثير التوترات الإقليمية في الأمن العالمي وأسواق الطاقة والنمو الاقتصادي، داعيًا إلى توجيه الجهود نحو إيجاد حلول سياسية تحقق الأمن والسلام الدائمين، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة لخفض التصعيد.

وذكر أن بناء نظام إقليمي أكثر استقرارًا يتطلب الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واحترام مبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، والالتزام بالقانون الدولي، مؤكدًا أن هذه المبادئ تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن المنطقة تمتلك مقومات كبيرة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا، معربًا عن ثقته في قدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، ومشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 ترتكز على التنمية والابتكار وتوسيع الفرص باعتبارها السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار والحد من الصراعات.

وفي ختام كلمته، شدد على أهمية استثمار المرحلة الراهنة لبناء نظام إقليمي أكثر تعاونًا واستقرارًا، قائم على الاحترام المتبادل والاتفاقات المستدامة، بما يحقق السلام والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.