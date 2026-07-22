القائد العام للجيش الإيراني: لا نثق بالعدو إطلاقا ونواصل تعزيز قدراتنا القتالية

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، إن بلاده «لا تثق بالعدو على الإطلاق»، مشددًا على استمرار القوات المسلحة في تعزيز جاهزيتها وقدراتها القتالية لمواجهة أي تهديدات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الأربعاء، عن حاتمي، خلال تفقده وحدات من القوات البرية والدفاع الجوي والقوات الجوية في محافظة أصفهان، قوله إن الولايات المتحدة «تتوهم أنه لا يوجد جيش في العالم قادر على مواجهتها».

وأشار إلى أن إيران «قوة حقيقية»، وأنها تسيطر على مضيق هرمز، قائلًا إن واشنطن عليها الاعتراف بـ«عزة الشعب الإيراني»، بحسب تعبيره.

وذكر حاتمي، أن الهدف النهائي لما وصفه بـ«العدوان» على إيران لم يكن توجيه ضربات عسكرية مؤقتة، بل إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وتقسيم البلاد، مشيرًا إلى أن هذا المخطط «فشل» بفضل صمود القوات المسلحة والشعب الإيراني.

وأضاف أن الجيش الإيراني كان يدرك، بحسب تعبيره، أن خصومه «لن يلتزموا بمذكرات التفاهم»، لذلك واصل العمل على تعزيز قدراته العسكرية دون توقف، مؤكدًا أن بلاده ستتجاوز التحديات، وأن «العدو سيندم على نواياه»، وفق وصفه.

كما اتهم حاتمي، خصوم إيران بشن «حرب هجينة» تشمل، إلى جانب العمليات العسكرية، حملات إعلامية وسيبرانية تهدف إلى بث اليأس بين الإيرانيين وإضعاف معنوياتهم.