ولي العهد السعودي يدين الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على الكويت

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب ولي العهد، خلال الاتصال عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضي دولة الكويت.

كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأعلنت الكويت، الثلاثاء، أنها تصدت لصواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها إيران، في وقت فعّلت البحرين صافرات الإنذار لتحذير السكان من اعتداءات محتملة، بعد دوي انفجارات في عاصمتي البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية استدعاء السفير الإيراني احتجاجًا على استهداف ناقلة كويتية الاثنين، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، في هجوم قالت إنه أسفر عن إصابة «عدد من أفراد طاقمها».

ورأت الخارجية في ذلك «انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، وتهديدًا لأمن وحرية الملاحة الدولية»، مطالبة إيران «بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة».

وأعلنت الكويت كذلك أن ضربات إيرانية استهدفت عددًا من منشآت الكهرباء والمياه.