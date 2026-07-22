الجيش الأردني يعلن إسقاط 4 طائرات إيرانية مسيّرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، صباح الأربعاء، أربع طائرات مسيّرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة.

وأوضح المصدر أنه لم تسفر عن عملية الاعتراض والإسقاط أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معه وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

وفي وقت سابق، صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت، الأربعاء، 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني.

وأوضح المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض، وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن صفارات الإنذار دوّت، صباح الأربعاء، في مدينة العقبة، لتنبيه المواطنين بوجود تهديد.

وأشارت وكالة «عمون» إلى سماع دوي انفجارات في العقبة ناتجة عن اعتراضات صاروخية.

وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية سابقًا، أن ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد يستوجب الاحتماء، فيما تشير صفارة واحدة إلى زوال التهديد.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، بسماع دوي انفجارات وصلت أصداؤها إلى شواطئ مدينة إيلات، جراء استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية.

ونفت الهيئة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أي سقوط لصواريخ أو شظايا إيرانية في إسرائيل.

وأوضحت أن إسرائيل لم تشارك في عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو مدينة العقبة الأردنية.