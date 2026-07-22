يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بحي الأزهر في السابعة والنصف مساء غدا الخميس، حفلا غنائيا تحييه فرقة "الطنبورة البورسعيدية"، احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك في إطار البرنامج الفني والثقافي الذي يقدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية من خلال مراكز الإبداع التابعة له.

الفرقة التي تأسست بمدينة بورسعيد أواخر عام 1988 على يد الباحث والفنان زكريا إبراهيم، تقدم التراث الشعبي البورسعيدي والأغاني والرقصات الشعبية المميزة لإقليم القناة، مصحوبا بالعزف على آلات الطنبورة والسمسمية والطبلة والرق والمثلث والصاجات والشخاليل، وذلك بهدف الحفاظ على روح التراث وأصالته، وصونه من الاندثار.

وانطلقت الفرقة من خلال مجموعة من فناني "الصحبجية"، قبل توسعها على مدار ما يقرب من أربعة عقود لتضم أكثر من 70 فنانا، وقدمت عروضا وجولات فنية في العديد من العواصم والمدن العالمية، منها باريس وروما وفلورنسا وعمان وجرش، إلى جانب جولات في كندا والسويد وسويسرا ولبنان وهولندا وبلجيكا.

كما شاركت في مهرجانات دولية بارزة، منها "WOMAD" بإنجلترا و"WOMEX" بإسبانيا، وأصدرت عددا من الألبومات التي توثق جانبا مهما من التراث الموسيقي البورسعيدي، من بينها: "بين الصحراء والبحر"، "أصحاب البمبوطي"، "نوح الحمام"، "أهوى قمر"، "يناير 26"، و"عازف الأوتار".