وزير الطيران: امتلاك مصر أسطول طيران متطور يعزز القدرة التنافسية للناقل الوطني على المستويين الإقليمي والدولي

واصل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءاته الثنائية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة النقل الجوي، وذلك على هامش مشاركته في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026، حيث عقد اجتماعًا مع مسئولي شركة Rolls-Royce العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم برنامج تحديث أسطول مصر للطيران، واستعراض أحدث التقنيات في مجال محركات الطائرات.

حضر اللقاء الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وأيمن ثابت، رئيس قطاع التخطيط بمصر للطيران، فيما ضم وفد شركة رولز-رويس كلًا من إيوان ماكدونالد، رئيس خدمة العملاء، وعمر علي أديب، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط، وجورج أبو نصر، نائب رئيس خدمة العملاء بالمنطقة.

وشهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية الرعاية الشاملة لمحركات الطائرات المستأجرة، إلى جانب بحث آليات تطوير الدعم الفني والخدمات المتخصصة، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية، ويدعم خطة مصر للطيران لزيادة حجم أسطولها إلى 125 طائرة بحلول عامي 2030/2031.

وأكد الدكتور سامح الحفني، أن تحديث أسطول مصر للطيران يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير منظومة النقل الجوي، مشيرًا إلى أن امتلاك أسطول حديث ومتطور يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة السفر، وتعزيز القدرة التنافسية للناقل الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، والاستفادة من أحدث التقنيات في مجالات المحركات والصيانة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا لمستهدفات الاستدامة، ومواكبة خطط التوسع المستقبلية لقطاع الطيران المدني.

من جانبه، أعرب إيوان ماكدونالد، رئيس خدمة العملاء بشركة رولز-رويس، عن اعتزاز الشركة بشراكتها الممتدة مع مصر للطيران، مؤكدًا التزام رولز-رويس بمواصلة تقديم الدعم الفني والخدمات المتخصصة، بما يدعم برنامج تحديث الأسطول، ويعزز كفاءته التشغيلية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية البناء على الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم برنامج تحديث أسطول مصر للطيران، وتعزيز قدراتها التشغيلية، ومواكبة أحدث التطورات في صناعة النقل الجوي العالمية.