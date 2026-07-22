حماس تُحذر من تصعيد إسرائيلي خطير بحق الأقصى

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» من التصعيد الخطير الذي تقوده «جماعات الهيكل» المتطرفة بحق المسجد الأقصى المبارك، في ظل الدعوات الواسعة لحشد آلاف المستوطنين لاقتحامه بذكرى «خراب الهيكل» المزعوم.

واعتبرت الحركة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، هذه الدعوات تشكل استهدافًا واضحًا لحرمة المسجد الأقصى، واستفزازًا علنيًا ومباشرًا لملايين المسلمين.

وأكدت أن ما يجري في القدس من محاولات لتغيير هويتها الدينية والتاريخية، ورسم شعار «المخلّص» التهويدي على حجارة الساحة الشرقية للمسجد، هو عدوان سافر لا يمكن السكوت عليه.

وأضافت: «هذا العدوان سيُقابَل بمزيد من الغضب وتصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال وقطعان مستوطنيه، الذين لن يهنأ لهم مقام فوق أرضنا ومقدساتنا. عهدنا أن يبقى الأقصى إسلاميًا خالصًا، لا يقبل القسمة أو التهويد».

وحذرت من عواقب وتداعيات هذا العدوان على المقدسات، مؤكدة أن المساس بالأقصى يمثل تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء.

وشددت على أن الاحتلال لن يفلح، مهما صعّد من عدوانه، في فرض واقع تهويدي أو انتزاع الأقصى من هويته العربية والإسلامية.

ودعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم أبناء القدس والداخل المحتل، إلى النفير وشد الرحال إلى الأقصى، وتكثيف الرباط والصلاة والحضور في باحاته ومحيطه، والدفاع عنه بكل السبل، وإفشال المخططات التهويدية ضده.

وطالبت الأمة العربية والإسلامية، وهيئاتها العلمائية والدعوية والحقوقية والإعلامية والشعبية، بتحمّل مسئولياتها تجاه القدس والأقصى، واتخاذ مواقف وإجراءات عملية تتناسب مع حجم العدوان الذي يستهدفه.