كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موقف الاتحاد من المقترح الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، مؤكدًا أن الأمر لا يزال قيد الدراسة ولم يُحسم بشكل نهائي.

وجاءت تصريحات موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث رد على سؤال بشأن الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم لزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولتين القاريتين.

وقال رئيس "كاف": "في حال تلقينا أي طلب من الاتحادات الأعضاء، فإنه يتم تحويله إلى الجهات المختصة داخل الاتحاد الإفريقي لدراسته وتقييمه قبل اتخاذ أي قرار".

وأضاف: "مثل هذه القرارات لا تُتخذ بشكل فردي، وإنما تحتاج إلى موافقة الجهات العليا داخل كاف، بعد الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بها".

وكان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق عن تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي، يطالب فيه بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، على أن يتم تطبيق القرار بداية من الموسم المقبل حال اعتماده.