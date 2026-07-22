قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك ‌الدولي، لـ«رويترز»، إن تصاعد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران ربما يؤدي إلى إشعال فتيل التضخم ورفع أسعار الفائدة وانخفاض النمو العالمي إلى مستوى 1.3 بالمئة، بعد أن كان 2.9 بالمئة العام الماضي.

وأوضح جيل، الذي سيتقاعد في نهاية أغسطس، أن البنك الدولي وضع ثلاثة سيناريوهات محتملة ‌في توقعاته الاقتصادية لشهر يونيو، بسبب حالة الضبابية الشديدة المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه «رويترز»، أمس الثلاثاء، أن أسوأ سيناريو، وهو استمرار الأعمال القتالية لستة أشهر أو أكثر، بات قريبا من التحقق وسيصل فيه معدل التضخم العالمي إلى 4.5 بالمئة.

في المقابل، أظهر استطلاع لوكالة «رويترز» أن توقعات النمو الاقتصادي في مصر ظلت مستقرة بشكل عام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين تم تعديل توقعات التضخم بالزيادة، إذ أثبت الاقتصاد أنه أكثر متانة في مواجهة حرب الشرق الأوسط مما كان يخشى في البداية.

ووفقا لمتوسط توقعات 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت «رويترز» آراءهم ‌في الفترة من السابع إلى السادس عشر من يوليو، نما الاقتصاد المصري 4.8 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا عن توقعات في أبريل عند 4.6 بالمئة.

وتوقع الخبراء أن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمئة في السنة المالية 2026-2027 قبل أن يتسارع إلى 5.3 بالمئة في 2027-2028، مقارنة مع توقعات عند 4.6 بالمئة و5.5 بالمئة على الترتيب في الاستطلاع السابق. وأشارت التوقعات إلى تسجيل نمو 5.5 بالمئة أيضا في السنة المالية ⁠2028-2029.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن الاقتصاد تجاوز التوقعات في الربع الممتد من يناير إلى مارس، إذ أشارت التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة متجاوزا التوقعات السابقة، على الرغم من اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ولم تتراجع مصادر العملة الصعبة مع زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج 31.2 بالمئة لتصل إلى 43.1 مليار دولار تقريبا في الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025-2026، ارتفاعا من نحو 32.8 مليار دولار في السنة السابقة، في حين تعافت عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس أيضا.

وارتفعت ‌احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بحلول نهاية يونيو.