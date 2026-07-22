الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن مدينة الدمام

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أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الأربعاء، عن زوال الخطر عن مدينة الدمام.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «تنبيه زال الخطر عن مدينة الدمام، لسلامتك يرجى الاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم (911)».

وقبل قليل، أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الدمام «للتحذير من خطر».

ودعا المواطنين إلى اتباع التعليمات التالية، في حال وصلتهم رسائل تحذيرية من المنصة الوطنية:

- التزم بالهدوء واتبع التعليمات الرسمية

- توجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية - بعيدًا عن النوافذ - وابق فيه حتى زوال الخطر

- عدم الخروج من المنزل أو المبنى حتى زوال الخطر

- ابتعد عن الأماكن المكشوفة والزجاج ولا تقف في الشرفات أو الأسطح

- إذا كنت في الخارج أدخل أقرب مبنى أو احتم خلف ساتر صلب

- تجنب التجمهر والتصوير نهائيا، والابتعاد عن المواقع الخطرة

- عند وصول رسالة التحذير وأنت في المركبة توقف على جانب الطريق بعيدا عن الجسور والمباني الشاهقة

- عند ملاحظة خطر اتصل برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة

- اتبع التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية