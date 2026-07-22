مجلس النواب يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين للبحث والتنقيب على البترول

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وافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 4 مشروعات قوانين البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين، تستهدف دعم أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والثروة المعدنية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية.

وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أي بي ار ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.