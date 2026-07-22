غزة: شهيد برصاص آليات الاحتلال في مواصي خانيونس

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر مساء اليوم الأربعاء، برصاص آليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بإصابة المواطن مفيد عبدالحميد محمد أبو العينين، برصاص آليات الاحتلال في مخيم البرج قرب بئر 19 بمنطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار مراسل الوكالة، إلى استشهاد الشاب عبد الله حسان، متأثرًا بإصابته في قصف مركبة بشارع الجلاء وسط مدينة غزة قبل أيام.

وضمن خروقات الاحتلال، أشار المراسل إلى إلقاء قنابل من مسيرة إسرائيلية قرب منطقة الشاكوش شمال غربي رفح جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,305 شهداء و173,918 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.