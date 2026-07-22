الزمالك يرحب بعرض الأفريقي التونسي لضم الجزيري

تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك، للنظر بعين الاعتبار إلى العرض الذي تقدم به النادي الأفريقي، بطل الدوري التونسي، للتعاقد مع مهاجم الفريق سيف الدين الجزيري.

ويدرس مسؤولو الزمالك الأمر بمختلف جوانبه، من بينها أزمة القيد الحالية والتي تتطلب الإبقاء على جميع عناصر الفريق، نظرا لصعوبة ضم بدائل، وفي الوقت نفسه ضرورة توفير سيولة مالية من أجل الوفاء بالالتزامات المالية الضخمة التي قد تؤثر على استقرار النادي والفريق، وقد تحول دون مشاركته في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن تحسم الساعات القليلة المقبلة موقف الزمالك من عرض الأفريقي لضم الجزيري، خاصة أن هناك ما يمهد للموافقة على قرار بيع اللاعب، وهو أن النادي التزم مؤخرا بسداد مستحقاته المتأخرة، حتى يقطع عليه طريق فسخ تعاقده، بعدما هدد اللاعب ووكيله في وقت سابق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأخر صرف مستحقاته لأكثر من 4 أشهر.