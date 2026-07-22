الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد مواصلة الجهود الدبلوماسية

جدد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، اليوم الأربعاء، الإدانة الشديدة للاعتداءات والانتهاكات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف أمن وسيادة وسلامة أراضي الكويت والبحرين والأردن، مؤكدًا في الوقت نفسه مواصلة الجهود الدبلوماسية لمجابهة هذا العدوان.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب اجتماع طارئ عُقد في جنيف لسفراء وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناءً على طلب الكويت.

وأضاف السفير الهين، أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتشاور الخليجي المشترك إزاء المستجدات الخطرة التي تشهدها المنطقة، وتجسيدًا لوحدة الموقف الخليجي.

وشدد الهين، على أن "السلوك العدواني الإيراني بلغ مستويات غير مسبوقة من التصعيد والاستهتار المتعمد بالقوانين والمواثيق الدولية، من خلال الاستهداف المباشر والمتعمد للمرافق الحيوية والبنية التحتية المدنية، خاصة محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه".

واستنكر السفير الهين، هذا الاستهداف الممنهج، مؤكدًا أنه يرتقي إلى مستوى الانتهاك الصارخ لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.