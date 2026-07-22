تقرير: نستله تقترب من بيع وحدة المياه المعدنية في أوروبا

تقترب مجموعة "بلاتينوم إكويتي" للاستثمار في الأسهم الخاصة، من إبرام صفقة للاستحواذ على حصة في وحدة المياه المعدنية التابعة لشركة نستله في أوروبا، في صفقة تقدر قيمة الشركة بموجبها بنحو 5 مليارات يورو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الطرفين يحاولان الاتفاق على شروط بيع نحو 50% من الوحدة قبل يوم الخميس.

وسوف تجري هيكلة الصفقة كمشروع مشترك.

ورفضت نستلة، التعليق على الأمر لصحيفة "فايننشال تايمز".

ولم ترد "بلاتينوم إكويتي"، فورا على طلب الصحيفة للحصول على لتعليق.