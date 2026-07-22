 تقرير: نستله تقترب من بيع وحدة المياه المعدنية في أوروبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: نستله تقترب من بيع وحدة المياه المعدنية في أوروبا

باريس - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 7:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 7:19 م

تقترب مجموعة "بلاتينوم إكويتي" للاستثمار في الأسهم الخاصة، من إبرام صفقة للاستحواذ على حصة في وحدة المياه المعدنية التابعة لشركة نستله في أوروبا، في صفقة تقدر قيمة الشركة بموجبها بنحو 5 مليارات يورو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الطرفين يحاولان الاتفاق على شروط بيع نحو 50% من الوحدة قبل يوم الخميس.

وسوف تجري هيكلة الصفقة كمشروع مشترك.

ورفضت نستلة، التعليق على الأمر لصحيفة "فايننشال تايمز".

ولم ترد "بلاتينوم إكويتي"، فورا على طلب الصحيفة للحصول على لتعليق.

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