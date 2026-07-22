إنتر ميامي يعلن تعاقده مع كاسيميرو

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البرازيلي كاسيميرو، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

وانضم اللاعب إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027 من الدوري الأمريكي، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029. ويأتي قيد اللاعب في قائمة الفريق بانتظار حصوله على تأشيرة العمل .

وقال كاسيميرو: "ما يحفزني أكثر، كما هو الحال مع أي لاعب، هو الفوز والاستمرار في التطور. المشروع الذي قدمه النادي لي، إلى جانب الجهود المبذولة لضمي، يعنيان لي الكثير".

وأضاف: "أنا ممتن للغاية، ولا أستطيع الانتظار للبدء من أجل رد هذا الثقة، ليس فقط خلال 90 دقيقة في المباريات، بل يومياً في التدريبات أيضاً. كل ما يمكنني قوله هو شكراً، وسأبذل كل ما لدي لرد هذا التقدير والثقة".

يُعد كاسيميرو أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، وينضم إلى إنتر ميامي بعد مسيرة مميزة في أعلى مستويات كرة القدم. وقضى المواسم الثلاثة الماضية مع مانشستر يونايتد، حيث أضاف المزيد من الألقاب إلى خزائنه التي تضم خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من البطولات المحلية والدولية.

وقبل تجربته في إنجلترا، عاش كاسيميرو فترة ذهبية مع ريال مدريد استمرت ثماني سنوات، رسخ خلالها مكانته كأحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم. وخلال تلك الفترة، توج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وثلاثة لكأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وثلاثة ألقاب للسوبر الإسباني.

وعلى الصعيد الدولي، يُعد كاسيميرو من الركائز الأساسية لمنتخب البرازيل لأكثر من عقد، حيث خاض 91 مباراة دولية، وساهم في التتويج بكوبا أمريكا 2019، كما شارك في كأس العالم 2018 و2022، ومؤخراً في نسخة 2026، حيث شارك أساسياً في خمس مباريات، وسجل هدفاً وصنع آخر.

وبفضل مسيرته المليئة بالنجاحات، يضيف كاسيميرو إلى إنتر ميامي خبرة كبيرة وشخصية قيادية، في إطار سعي النادي لبناء فريق قادر على المنافسة بأعلى المستويات.

تعاقد إنتر ميامي مع كاسيميرو في صفقة انتقال حر حتى نهاية موسم 2027، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029، كما حصل النادي على أولوية التعاقد مع اللاعب من نادي لوس أنجلوس جالاكسي.