مسئول بمنظمة العمل الدولية: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خطوة مهمة في منظومة العمل بمصر

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خطوة مهمة في منظومة العمل بمصر.

وأضاف أوشلان، في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن مسرورون جدًا أنه في عيد العمال بمصر في شهر مايو تم الإطلاق الرسمية للاستراتيجية، وتم ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح أنه جرى إطلاق الاستراتيجية أيضا تحت مظلة العمل ومشاركة الوزارات والكيانات الحكومية والمنظمات المختلفة.

وتابع: "حققنا الكثير من التقدم الإيجابي، حيث تعد هذه الاستراتيجية شاملة".

واستكمل: "نعمل على التنفيذ، وبهذه الطريقة نطور الأهداف المستقبلية، ونعمل على ضمان أن تكون هناك خطة تنفيذ صلبة وفعالة، ومن خلال هذه الاستراتيجية بإمكاننا أن نعرف الاحتياجات وأن نبني على كيفية الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وعليه يتم تحسين العمل في مصر".

وشدد على أن الاستراتيجية خطوة إيجابية: "حصلنا على الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، ومع القطاع الخاص سنستطيع أن نحقق الكثير من النتائج الإيجابية بناءً على الأهداف التي وضعناها".