 اجتماع تنسيقي لمنتخب مصر للكرة النسائية قبل السفر إلى المغرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اجتماع تنسيقي لمنتخب مصر للكرة النسائية قبل السفر إلى المغرب

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 9:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 9:58 م

عقد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية اجتماعًا تنسيقيًا، قبل سفر بعثة المنتخب، يوم السبت المقبل، إلى المغرب للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تناول الاجتماع القوانين واللوائح المنظمة للبطولة، إلى جانب اطلاع اللاعبات على التعديلات الجديدة في قانون التحكيم، وأهم الجوانب التنظيمية والإدارية والأمنية خلال منافسات البطولة.

وجاء الاجتماع، بحضور إيناس مظهر، عضوة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيسة بعثة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعلاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات.


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