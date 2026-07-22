أكسيوس: مدير الموساد أجرى محادثات في واشنطن قبل أسبوعين بشأن إيران

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، الأربعاء، نقلًا عن مصدرين مطلعين أن المدير الجديد لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، رومان جوفمان، زار واشنطن قبل أسبوعين لإجراء محادثات بشأن الحرب والبرنامج النووي الإيراني.

وقال مصدر إسرائيلي للموقع، إن أحد أهداف الزيارة كان التنسيق مع البيت الأبيض بشأن المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.

وأضاف المصدران، أن جوفمان التقى مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، إلى جانب مسئولين في البيت الأبيض.

وبحسب المصدرين، كان راتكليف من بين أكثر الأصوات تشككا داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، إذ حذر قبل توقيعها من أن طهران قد تفسر الاتفاق بصورة تختلف عن التفسير الأمريكي، بما في ذلك البنود المتعلقة بمضيق هرمز.