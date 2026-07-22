صلاح يغادر إلى اليونان وسط أنباء عن اقترابه من بشكتاش

غادر النجم المصري محمد صلاح الأراضي المصرية متجهاً إلى العاصمة اليونانية أثينا، لقضاء الجزء الأخير من عطلته الصيفية، وذلك بعد فترة قصيرة قضاها في مصر عقب مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026.

وقضى قائد منتخب مصر أياماً في مدينة العلمين، قبل أن يقرر استكمال إجازته في اليونان، في وقت يحيط فيه الغموض بمستقبله الكروي، مع اقتراب حسم وجهته خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تحركات صلاح بالتزامن مع تصاعد الأنباء حول إمكانية انتقاله إلى نادي بشكتاش التركي، حيث أشارت تقارير صحفية إلى وجود مفاوضات جارية بين الطرفين، تمهيداً لإتمام واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية.

وكان صلاح قد أسدل الستار على مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد تسع سنوات حافلة بالألقاب والإنجازات مع "الريدز"، كما شارك مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، وساهم في بلوغ دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد وجهة النجم المصري، في ظل اهتمام أندية عدة بالحصول على خدماته، وترقب جماهيري واسع لما ستسفر عنه المفاوضات.